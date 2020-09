Francia: i gilet gialli tornano a protestare nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di relativa calma, i gilet gialli tornano nelle città francesi per un nuovo sabato di proteste. La mobilitazione è stata organizzata come sempre sui social network. Oltre a Parigi , dove sono previste manifestazioni in diverse parti della città, i gilet gialli scenderanno nelle strade di Nantes, Lione, Strasburgo e Marsiglia. La prefettura della capitale ha vietato manifestazioni in diverse zone della città, come quelle degli Champs Elysées, dell'Eliseo o dell'Assemblea nazionale a partire da oggi alle 18:00. Divieti anche a Tolosa, dove il prefetto Etienne Guyot ha evocato i rischi sanitari legati alla propagazione del coronavirus. Secondo i media d'oltralpe ai gilet gialli si unirà anche il movimento contro le mascherine e i proprietari di discoteche e locali notturni. Fonti della polizia, parlano di circa 5mila persone a Parigi, di cui almeno mille violente. (segue) (Frp)