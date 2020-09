Regionali: Martella, voto a Pd per fermare destra antieuropea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza dubbio il Partito Democratico è l'unica forza che in tutta Italia ed in ogni regione in cui si vota combatte per vincere le elezioni regionali e amministrative e per fermare la destra di Salvini e Meloni. Quella destra antieuropea con la quale non avremmo avuto a disposizione, ad esempio, i 209 miliardi del Recovery Fund per costruire un nuovo modello di sviluppo. Il Pd è presente ovunque con i propri candidati e con coalizioni competitive, con centinaia di giovani". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella a margine di un’iniziativa elettorale a Mestre a sostegno del candidato Sindaco di Venezia Pier Paolo Baretta. (Rin)