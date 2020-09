Coronavirus: rapporto Salute-Iss, circola in tutto paese, aumento posti letto occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 oggi circola in tutto il paese. Questa una delle conclusioni contenute nel report settimanale sull'evoluzione dell'epidemia in Italia elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità e relativo al periodo 31 agosto - 6 settembre. Dieci Regioni o province autonome "hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente ma focolai sono riportati nella quasi totalità delle province riflettendo una circolazione del virus su tutto il territorio italiano". Inoltre "rispetto alle due settimane di monitoraggio precedenti (dal 17 al 30 agosto 2020), in quasi tutte le Regioni si osserva un aumento del tasso di occupazione dei posti letto dedicati sia in area medica che in terapia intensiva". (Rin)