Roma: Fd'I, grillini bocciano mozione sui 150 anni di Porta Pia

- Oggi la maggioranza grillina in Assemblea Capitolina "ha toccato il fondo bocciando con l'astensione la mozione di Fd'I che chiedeva di mettere in campo adeguate iniziative anche con le scuole per celebrare il 150 della beccia di Porta Pia che ricorre il prossimo 20 settembre". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "con Giorgia". "Assurda la motivazione dei tempi troppi ristrettì - aggiungono - perché ovviamente le iniziative che si proponevano con le scuole potevano essere svolte anche successivamente. Il ritardo vero è quello della Giunta Raggi che non fa nulla per celebrare la memoria e l'identità della Capitale nè per costruire per la stessa una idea ed una prospettiva futura". (Com)