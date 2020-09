Infrastrutture: Cancelleri (M5s), 40 milioni a Fincantieri Ancona, spinta occupazionale di oltre 1000 nuovi posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, oggi si è recato in visita ai cantieri di Fincantieri ad Ancona, porto che poche settimane fa ha visto finalmente concludersi l’iter per i fondi di sviluppo. Lo scorso 6 agosto, con il via libera della Conferenza Unificata, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha stanziato 906 milioni destinati a 23 opere proposte dalle autorità di sistema portuale. “Questo cantiere è già la prima azienda marchigiana per livello occupazionale, i 40 milioni che presto arriveranno incrementeranno di almeno 1000 nuovi posti di lavoro - commenta il viceministro Cancelleri. Sarà raddoppiato lo spazio di cantiere, prolungando di circa 65 metri il bacino esistente e verrà realizzata una nuova banchina di allestimento, per consentire di ormeggiare due navi in contemporanea. Siamo di fronte a un’eccellenza italiana – continua Cancelleri – e il lavoro e il Made in Italy sono una priorità di questo Governo”. (Com)