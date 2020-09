Coronavirus: rapporto Salute-Iss, 2.280 focolai attivi, diminuiscono quelli da "rientri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 2.280 i focolai di Covid-19 attivi in Italia, di cui 691 nuovi. Sono alcuni dei dati contenuti nel report settimanale sull'evoluzione dell'epidemia in Italia elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità e relativo al periodo 31 agosto - 6 settembre. Entrambi questi dati, si legge nel rapporto, sono in aumento per la sesta settimana consecutiva visto che nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 1.799 focolai attivi di cui 649 nuovi. Su questo il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha chiarito che "sta diminuendo il numero di focolai causati dai ritorni da mete turistiche". (Rin)