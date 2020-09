Usa: incendi sulla costa ovest, 500 mila persone evacuate in Oregon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 500 mila le persone evacuate in Oregon a causa degli incendi che stanno interessando in queste ore la costa ovest degli Stati Uniti. Lo riporta il “New York Times”, secondo cui il bilancio è attualmente di 15 vittime e potrebbe aumentare nelle prossime ore con il progredire delle ricerche nelle abitazioni distrutte dalle fiamme. In Oregon, Washington e California gli incendi stanno assumendo proporzioni senza precedenti. Finora sono stati distrutti tre milioni di acri di foresta in California, quasi un milione di acri in Oregon e intere città nello Stato di Washington. “Non abbiamo mai visto una tale quantità di fiamme senza controllo nel nostro Stato”, ha commentato la governatrice dell’Oregon Kate Brown. Il sindaco di Portland, Ted Wheeler, ha dichiarato lo stato d’emergenza ieri sera e le autorità hanno sgomberato la città di Molalla, circa 50 chilometri a sud. Bobbi Doan, portavoce dell’Ufficio dell’Oregon per la gestione dell’emergenza, ha spiegato che sono 500 mila le persone le persone finora evacuate nello Stato, quasi un residente su dieci. “Sfortunatamente, il clima non ci dà tregua”, ha affermato la Brown in conferenza stampa, aggiungendo che i venti stanno creando “spostando le fiamme in maniera imprevedibile”. (Nys)