Rpt-Omicidio Willy: da preterintenzionale a volontario, cambia reato contestato ai 4 indagati

- (Ripetizione con titolo corretto) Da omicidio preterintenzionale, l’accusa per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, per Mario Pincarelli e per Francesco Belleggia, è stata rubricata in omicidio volontario. La procura di Velletri che indaga sull’omicidio di Willy Monteiro avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa a Colleferro, evidentemente dopo aver letto la prima sommaria relazione dell’autopsia, e forse anche in seguito a nuovi sviluppi investigativi, ha contestato ai quattro giovani di Artena la volontarietà di uccidere il 21enne di Paliano. I Bianchi e Pincarelli, difesi dall’avvocato Massimiliano Pica, sono in carcere a Rebibbia, mentre Belleggia, difeso da Vito Perugini, è ai domiciliari. La notizia arriva alla vigilia del funerale di Willy che si svolgerà domani a Paliano. (Rer)