Trump sfida la Cina nella partita per la presidenza della Banca interamericana dello sviluppo

- Tra domani e domenica si decideranno le sorti della Banca interamericana dello sviluppo (Bid), possibile nuova frontiera del braccio di ferro globale tra Stati Uniti e Cina. L'organismo multilaterale, motore di prestiti e consulenze finanziarie nella regione, potrebbe passare sotto la guida di Mauricio Claver-Carone, consigliere del presidente Usa Donald Trump, rompendo per la prima volta la tradizione secondo cui il presidente è un latinoamericano. La candidatura della Casa Bianca ha irritato molti partner regionali, ma gli Usa, che dispongono del pacchetto maggioritario di voti, hanno finito per rendere vane tutte le manovre di disturbo, fino a provocare la rinuncia all'ultimo minuto dell'unico sfidante rimasto in corsa, il sottosegretario per gli Affari strategici del governo argentino, Gustavo Beliz. Claver-Carone, di origini cubane e noto nella regione per la linea dura verso i paesi socialisti, rivendica l'opportunità di "riportare" nelle Americhe le imprese trasferite in Asia, messaggio che ha sicura eco in Cina, Paese che negli ultimi anni ha aumentato a ritmo incessante la sua presenza in America latina. L'esito apparentemente scontato della partita, che secondo i media regionali ha coinvolto in un serrato braccio di ferro numerose capitali, potrebbe ora solo dipendere da una decisione, difficile, del Messico.Il vero oggetto della partita, ne sono convinti analisti e politici locali, è la volontà di Trump di riprendere le redini del continente un tempo conosciuto come il "cortile di casa". "Si dice che la Bid verrà usata dagli Stati Uniti per dare battaglia all'influenza cinese in America latina e quella non è la sua funzione", ha di recente sintetizzato il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà. Washington mette sul piatto una visione dei processi produttivi ed economici tutti interni alle Americhe, come dimostrato dalle quote obbligatorie di produzione regionale introdotte nel nuovo accordo di libero scambio stretto con Messico e Canada. Uno degli degli obiettivi del mandato, ha detto Claver-Carone a "Forbes Mexico", è "sfruttare la regionalizzazione, che è la grande opportunità offerta alle imprese che adesso hanno di tornare dall'Asia alle Americhe perché hanno vissuto in prima persona le difficoltà avute con le catene del valore", interrotte dai blocchi imposti dalla pandemia. Ma in gioco c'è anche il tentativo di arginare l'offensiva economica che Pechino compie nella regione, investendo su asset locali e assicurandosi importanti forniture di materie prime e generi alimentari, attraverso flussi commerciali con giganti come Argentina e Brasile che in tempi di pandemia sono addirittura aumentati. Senza dimenticare che tre paesi centroamericani - Repubblica Dominicana, Panama, El Salvador - hanno di recente chiuso con Taiwan per stabilire rapporti diplomatici con Pechino e che la Cina è un solido alleato di governi invisi a Washington, Venezuela in primis.La presidenza statunitense romperebbe la tradizione che accompagna la Bid sin dalla sua fondazione, 1959. Una consuetudine fatta risalire al secondo dopoguerra, quando si decise che il Fondo monetario internazionale (Fmi) sarebbe andato a un europeo e la Banca mondiale (Bm) a un funzionario Usa. Nel corso delle settimane diversi paesi - Messico, Cile, Argentina e Costa Rica - hanno contestato "l'invasione di campo" sperando che l'emergenza sanitaria potesse motivare un rinvio. Anche l'Unione europea aveva chiesto di rinviare il voto, mossa che - secondo il quotidiano argentino "Clarin" - sarebbe maturata grazie a "conversazioni segrete tra Buenos Aires e Bruxelles": il presidente Alberto Fernandez e il commissario Josep Borrell "non vogliono che Washington controlli l'assegnazione dei prestiti a buon mercato della Bid", convinti della necessità di impedire a Trump di "conquistare" l'organismo mulilaterale. Gli Usa hanno però l'appoggio sicuro di numerosi paesi, tra cui Brasile, Colombia ed Ecuador e le candidature alternative a Claver-Carone si sono perse per strada. Laura Chinchilla, l'ex presidentessa della Costa Rica ritenuta non sgradita a Pechino, ha lasciato a fine agosto mentre l'Argentina ha ritirato giovedì il suo candidato dando quasi per persa una partita sulla quale aveva investito non poco, portando dalla sua parte anche il Messico.Buenos Aires, come ultima carta, ha invitato gli altri paesi all'astensione in modo da rendere vano l'appuntamento del fine settimana. Per diventare presidenti della Bid occorre la maggioranza dei voti, attribuiti a ciascun paese in ragione della quota di partecipazione. Perché il voto sia valido serve però che alla sessione di voto, che si terrà in modo virtuale, partecipino paesi che rappresentino almeno il 75 per cento degli investimenti. Secondo i calcoli più ricorrenti, i 17 paesi che sostengono gli Usa (che da solo conta sul 30 per cento dei fondi) possono garantire almeno il 54 per cento dei consensi. Ad essere in bilico è proprio il quorum sulla partecipazione. Il rinvio potrebbe spostare il rinnovo del Bid a dopo le elezioni presidenziali statunitensi, quando una possibile vittoria del candidato Democratico Joe Biden potrebbe rimettere in discussione gli schieramenti.Il fronte che si oppone a Claver-Carone conta sull'11,35 per cento dell'Argentina, il 3,11 per cento de Cile e lo 0,35 per cento della Costa Rica. A questi si potrebbero aggiungere i paesi dell'Unione europea che a vario titolo hanno deciso di ostacolare i piani di Trump. Se oltre a tutti questi anche il Messico, con il suo 7,3 per cento di quote, dovesse decidere di non presentarsi il quorum salterebbe per circa 5 punti percentuali. Il Messico ha apertamente detto di voler un presidente latinoamericano alla guida della Bid e ha sostenuto fino in fondo Beliz. Ma alcune fonti stampa assicurano che all'ultimo il paese del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, troppo legato alle fortune del vicino del nord, deciderà di presentarsi al voto. Claver-Carone, oggi responsabile per l'America latina nel Consiglio di sicurezza nazionale della casa Bianca, potrebbe prendere il posto del colombiano Luis Alberto Moreno, il cui mandato scade a settembre. Claver-Carone è conosciuto come uno dei principali interpreti della linea anti-castrista della Casa Bianca e, più di recente, per la sua ferma opposizione al Venezuela di Nicolas Maduro. La Bid "si trova in un momento critico, viste le sfide per una crescita economica e uno sviluppo sostenibile che la regione deve affrontare, soprattutto nel momento della pandemia", ha detto il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin. Secondo Mnuchin la candidatura Usa "dimostra il fermo impegno del presidente Trump a guidare le principali istituzioni regionali". (Res)