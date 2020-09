Latina: 19enne di Spinaceto denuncia stupro a Terracina: indagati due giovani dell'Eur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stuprata a Ferragosto da due giovani romani. A denunciarlo è stata una 19enne di Spinaceto, quartiere di Roma, in vacanza questa estate a Terracina. La ragazza tornata a casa dopo il periodo trascorso al mare, ha trovato il coraggio di presentare una denuncia al commissariato San Basilio di Roma sostenendo di aver subito, la notte di Ferragosto, una violenza sessuale da due coetanei, anche loro di Roma, residenti del quartiere Eur. La ragazza avrebbe raccontato di aver stretto amicizia con uno dei due e poi quella sera avrebbe subito l’aggressione fisica del giovane e del suo amico. I due ragazzi, quindi, sono indagati per violenza sessuale in concorso e tutto il fascicolo è stato inviato alla procura di Latina per competenza territoriale. (Rer)