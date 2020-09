Commercio: Coia (M5s), ok a regolamento Farmer's market

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dall'Assemblea capitolina il regolamento dei Farmer's market. In un post su Facebook il presidente M5s della commissione Commercio Andrea Coia spiega: "Abbiamo approvato in Aula la modifica al regolamento dei Farmer's market 10/2018. Maggiori garanzie sui prodotti agricoli in vendita sia propri che di altre aziende che devono comunque possedere le stesse caratteristiche di qualità. Ora i vincitori di bando potranno anche farsi carico dei lavori necessari riducendo le lungaggini burocratiche dei bandi di realizzazione di lavori pubblici da parte dell'amministrazione. Un altro passo in avanti - conclude - nella tutela della qualità e della salute per i cittadini della Capitale". (Rer)