Egitto-Francia: telefonata fra Al Sisi e Macron, focus su crisi in Libia e Mediterraneo orientale

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo francese Emmanuel Macron. Lo ha annunciato su Facebook Bassam Radi, portavoce della presidenza egiziana. Oltre alle relazioni e alla cooperazione bilaterale fra i due paesi, il duo ha discusso varie questioni di interesse comune. Entrambi hanno confermato l’esistenza di comuni interessi e posizioni nel Mediterraneo orientale, ribadendo il loro rifiuto di qualunque escalation che metta in pericolo i paesi della regione. I due presidenti hanno anche affermato che sicurezza e stabilità nel Mediterraneo orientale sono una “priorità centrale” che richiede coordinamento e cooperazione fra l’Egitto e la Francia. Per quanto riguarda la situazione in Libia, i due uomini politici hanno confermato la solida posizione dei rispettivi paesi a sostegno di un percorso politico per la risoluzione della crisi senza interventi esterni e milizie. Entrambi accolgono inoltre con favore qualunque sforzo internazionale costruttivo in direzione di un cessate il fuoco e una soluzione pacifica, inclusa la dichiarazione del Cairo, conforme al Processo di Berlino. Macron e Al Sisi hanno poi sottolineato l’importanza di rafforzare il coordinamento bilaterale nel sostenere il popolo e il governo del Libano con tutti i mezzi possibili, per aiutarlo a superare le conseguenze della tragica esplosione di Beirut dello scorso 4 agosto e ad affrontare le sfide economiche e politiche correnti mantenendo la propria stabilità, sovranità e integrità territoriale. Per quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente, i due presidenti hanno concordato sulla necessità di stimolare gli sforzi internazionali per riavviare i colloqui di pace fra palestinesi e israeliani, allo scopo di ottenere una risoluzione “giusta” e “comprensiva” della questione palestinese, che permetterebbe di aprire orizzonti di stabilità e prosperità per tutti i popoli della regione. (Cae)