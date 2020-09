Mali: vice ministra Del Re a colloquio con il ministro degli Esteri della Mauritania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha avuto una conversazione telefonica per uno scambio di vedute sulla situazione in Mali con il ministro degli Esteri della Mauritania, Ismail Ould Cheikh Ahmed. Quest’ultimo ha riferito alla vice ministra gli esiti della sua recente missione a Bamako e illustrato la posizione mauritana e l’impegno del governo di Nouakchott per la soluzione della crisi, in coordinamento con gli altri partner regionali e internazionali. Lo fa sapere la Farnesina in una nota. Nel riferire i contenuti dei propri contatti con alcuni partner europei svolti nella mattinata, Del Re ha richiamato la posizione italiana e dell'Unione europea per l’avvio in tempi rapidi di una transizione politica a Bamako, sottolineando la necessità che la comunità internazionale in questa fase mostri segnali di tangibile vicinanza alla popolazione del Mali. (Com)