Repubblica Ceca-Russia: ministro Esteri Petricek, caso Navalnyj danneggia rilancio dei rapporti

- L'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj è abbastanza per danneggiare il programma di rilanciare le consultazioni bilaterali tra Repubblica Ceca e Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Praga, Tomas Petricek, rispondendo alla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, la quale ha in precedenza espresso stupore per la volontà di Praga di legare le consultazioni bilaterali con Mosca alla vicenda Navalnyj. "All'inizio di settembre ho detto che l'avvio delle consultazioni con la Russia era stato posticipato per gli eventi in Bielorussia. Al contempo ho precisato che le consultazioni tra Repubblica Ceca e Russia sono una questione bilaterale; il chiarimento delle circostanze sulle condizioni di Navanyj è così importante che non possiamo escludere che colpiscano queste consultazioni", ha dichiarato Petricek parlando ai giornalisti. (Vap)