Genova: Pastorino (Leu), bene soluzione De Micheli per famiglie sotto viadotto Bisagno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo con grande soddisfazione la soluzione prospettata dalla ministra De Micheli per le famiglie che vivono sotto il viadotto Bisagno, a Genova. L'impegno del governo va nella giusta direzione, garantendo alle persone che vivono in zona di poter individuare residenze apposite e giusti indennizzi". Lo dichiara in una nota il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu. "Abbiamo lavorato in questo senso con il Municipio della Val Bisagno. La situazione, come più volte denunciato, era pericolosa: occorreva un intervento ragionevole. Ed è importante che ci sia stato un confronto tra le parti", conclude. (Com)