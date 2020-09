Scuola: a Milano 250 vigili per ingressi e uscite e quasi 50 strade car free

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evitare assembramenti all'entrata o all'uscita delle scuole. Per farlo l'amministrazione comunale di Milano ha messo in campo diversi interventi - dallo scaglionamento degli ingressi, al potenziamento dei vigili, fino alle strade car free - stabiliti anche sulla base dello studio "Unlock - Scuole", una mappatura degli istituti milanesi realizzata dal Politecnico di Milano, presentata oggi in commissione consiliare Educazione, Mobilità e Affari istituzionali. "Un lavoro trasversale tra gli assessorati e gli uffici tecnici, che rende evidente quanto l'amministrazione si sia unita in tutte le sue componenti per la riapertura delle scuole in un periodo così difficile", ha sottolineato l'assessore a Educazione e Istruzione Laura Galimberti, ricordando che il tema dell'accesso agli istituti "è sempre stato caldo, ma il Covid ha accelerato dei processi già impostati". Così quest'anno saranno 30 in più, per un totale di 171, incluse le secondarie di primo grado, le scuole presidiate dagli agenti della Polizia locale in entrata e uscita, con impegnati in tutto 250 ghisa. La fascia oraria è stata estesa per far fronte agli ingressi scaglionati, tenendo conto dei momenti di massimo afflusso e delle esigenze di mobilità della città: 7.30-9.30 in entrata e 16-17 in uscita. (segue) (Rem)