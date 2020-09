Scuola: a Milano 250 vigili per ingressi e uscite e quasi 50 strade car free (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo si aggiungono gli interventi di urbanistica, volti a garantire un accesso alle scuole in sicurezza. Tre le tipologie previste: la tracciatura a terra di segnaletica di distanza con dei bolli posti a un metro l'uno dall'altro, l'istallazione di paletti o dissuasori per impedire la sosta irregolare sui marciapiedi e la realizzazione di strade "car free" negli orari di ingresso e uscita. Gli interventi di "segnaletica di distanza" sono stati già ultimati la settimana scorsa in 34 scuole dell'infanzia, a cui se ne aggiungono ora altre 27, principalmente primarie e secondario di primo grado. I "bolli" aiuteranno a mantenere la distanza sui marciapiedi ai lati degli ingressi, ma anche nei tragitti che collegano la scuola con le aree verdi nelle vicinanze. Quattordici, poi, le scuole in cui verrà inibita la sosta sul marciapiede: di fronte a metà degli istituti i paletti sono stati già istallati, negli altri gli interventi sono in programma in queste ore. (segue) (Rem)