Scuola: a Milano 250 vigili per ingressi e uscite e quasi 50 strade car free (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine le strade car free, che da ieri con l'approvazione del dl Semplificazioni sono previste dal Codice della Strada, con l'etichetta di "zone scolastiche": a Milano ne esistevano già 26, a cui quest'anno se ne sono aggiunte quattro già realizzate in prossimità di materne e 15 che saranno attive dalla settimana prossima, di cui tre (controviale Molise, piazza Sicilia e via Toce) previste dal progetto Piazze Aperte. Le strade "car free" a Milano però potrebbero aumentare nelle prossime settimane, perché all'amministrazione comunale sono pervenute altre sette richieste dagli istituti, che sono ancora in fase di valutazione. "Mi pare un buon traguardo che Milano, a poche ora dall'inserimento nel Codice della Strada delle zone scolastiche, possa contare su una quarantina di zone scolastiche, che probabilmente a breve potrebbero arrivare a cinquanta", ha osservato l'assessore Granelli. (Rem)