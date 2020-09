Cina: al via i test sul primo vaccino anti-Covid da assumere per via nasale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Cina hanno approvato oggi l’avvio della prima fase di test clinici sugli esseri umani per il primo vaccino contro il coronavirus da assumere per via nasale e non attraverso iniezione. Il vaccino-spray è stato co-sviluppato dai ricercatori dell’Università di Xiamen e da quelli dell’Università di Hong Kong con la collaborazione della Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Si tratta del decimo vaccino sperimentale testato sugli esseri umani in Cina. L’annuncio è giunto dopo la sospensione dei test della compagnia britannica AstraZeneca a causa di una sospetta malattia diagnosticata a uno dei pazienti coinvolti nelle sperimentazioni. (Cip)