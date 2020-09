Referendum: Alaimo (M5s), rappresentanza cittadini è soprattutto questione di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La capacità di rappresentare i cittadini è qualcosa che ha a che vedere più con la qualità che con i numeri, e la riforma costituzionale, oltre a portare risparmio e maggiore efficienza, innescherà una meccanismo virtuoso a partire da una migliore selezione dei candidati ". E' quanto affermato, in una nota, da Roberta Alaimo, portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione affari costituzionali. "Con la riduzione del numero dei parlamentari, ovviamente, cambierà il rapporto tra elettori e rappresentanti ma esclusivamente dal punto di vista della proporzione numerica. Tra l'altro - aggiunge - ogni cittadino può contare anche su non pochi rappresentati regionali e locali. Ciò che conta, al di là degli spauracchi agitati da chi si oppone al cambiamento, è che con la vittoria del Sì avremo finalmente un parlamento più autorevole e più efficace", conclude Alaimo. (Com)