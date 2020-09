Libano: fonti politiche, la formazione del nuovo governo è strada in salita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione di un nuovo governo in Libano entro la prossima settimana, promessa al presidente francese Emmanuel Macron, è una strada “in salita”. Lo afferma il quotidiano “Arab News”, citando fonti politiche. Tra le difficoltà principali che il primo ministro incaricato Mustafa Adib deve affrontare, riferiscono le fonti, ci sono le sanzioni imposte questa settimana dagli Usa contro due ex ministri libanesi affiliati ai partiti Marada e Amal, la gravissima crisi finanziaria in corso nel paese e le conseguenze della devastante esplosione che ha colpito il porto di Beirut lo scorso 4 agosto. Secondo alcuni osservatori le misure degli Usa potrebbero in realtà facilitare la formazione del governo, rendendo più collaborativi alleati del campo sciita come il Movimento patriottico libero del presidente della Repubblica, Michel Aoun. Le sanzioni statunitensi hanno d’altronde spinto Nabih Berri, presidente del Parlamento ed esponente del partito sciita Amal, a richiedere con maggiore insistenza di indicare il prossimo ministro delle Finanze, come già avviene secondo le fonti dal 2014. Questo renderà più difficile per Adib cambiare il responsabile del dicastero e accontentare le richieste dei donatori, che chiedono riforme. Problema ulteriore, a detta di una fonte politica maronita, è il fatto che Adib si stia muovendo per formare l’esecutivo senza consultare altri partiti, e “sciiti e cristiani troveranno inaccettabile che i loro ministri siano scelti unilateralmente dal premier sunnita”. Sempre secondo fonti politiche, Adib avrebbe detto che se non dovesse essere in grado di formare un governo secondo i suoi piani rinuncerà. (Res)