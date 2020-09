Ue: Donohoe, Stati membri sviluppano politiche di stimolo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutta l'area euro alcuni schemi anticrisi scadranno, ma altri saranno estesi e migliorati: nel frattempo, gli Stati membri stanno sviluppando nuove politiche per stimolare la ripresa. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, l'irlandese Paschal Donohoe, dopo i lavori della riunione informale di oggi a Berlino. Ospitata dalla presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea, è stata la prima riunione dell'Eurogruppo a cui i ministri hanno preso parte di persona dal febbraio 2020 ed è stata anche la prima riunione presieduta dal presidente Donohoe che ha assunto l'incarico il 13 luglio 2020. I ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sull'attuale situazione economica nell'area euro, hanno riesaminato l'azione politica a livello nazionale ed europeo e le esigenze di ripresa che le economie potrebbero dover affrontare dopo la crisi del Covid. "La notizia positiva è che, dopo che l'area euro ha toccato il fondo in aprile e maggio, abbiamo assistito a un significativo rimbalzo dell'attività nei mesi di giugno e luglio. Siamo tutti consapevoli dell'enorme apprensione, della grande preoccupazione che tanti milioni di cittadini devono affrontare; e accettiamo che ci vorrà del tempo, e ci vorrà del lavoro per rimediare ai danni causati da questa crisi. Ma siamo uniti nel nostro impegno per farlo", ha dichiarato Donohoe. (segue) (Beb)