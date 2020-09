Ue: Donohoe, Stati membri sviluppano politiche di stimolo per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri hanno anche avuto uno scambio di opinioni sulla risposta della politica fiscale nazionale e sulla posizione fiscale nel 2021. "Ho percepito una volontà condivisa verso un approccio coordinato sulla politica di bilancio e per utilizzare l'Eurogruppo come forum per raggiungere questo accordo. In tutta l'area euro alcuni schemi anticrisi scadranno, ma altri saranno estesi e migliorati. Nel frattempo, gli Stati membri stanno sviluppando nuove politiche per stimolare la ripresa", ha aggiunto. L'Eurogruppo ha tenuto una discussione tematica sui fattori di economia politica che facilitano l'introduzione delle riforme, massimizzano il loro impatto e garantiscono un impiego efficiente delle risorse pubbliche nel contesto della ripresa. La discussione si è basata su una nota tecnica preparata dalla Commissione. "Abbiamo avuto uno scambio di opinioni davvero ricco e produttivo in cui i colleghi hanno condiviso le loro intuizioni e le loro esperienze nazionali sul ruolo dell'Eurogruppo. E voglio utilizzare l'Eurogruppo per contribuire a creare un maggiore consenso sulle aree prioritarie, sulle riforme, per costruire il nostro percorso verso la ripresa", ha continuato. (segue) (Beb)