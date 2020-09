Ue: Donohoe, Stati membri sviluppano politiche di stimolo per la ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri hanno fatto il punto sui lavori in corso per l'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria: sistema europeo di assicurazione dei depositi (Edis); stabilità finanziaria; gestione delle crisi; una maggiore integrazione finanziaria transfrontaliera. "A giugno abbiamo deciso di continuare a lavorare per rafforzare l'Unione bancaria in via prioritaria e c'è stato un ampio accordo sulla necessità di procedere in modo globale, e puntiamo a compiere ulteriori progressi in questo senso nel corso dell'anno", ha spiegato. I ministri hanno anche discusso la riforma del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) che prevede l'introduzione di un dispositivo di sostegno al Fondo unico di risoluzione entro il 2023; una possibile introduzione anticipata del backstop; l'apporto di liquidità in risoluzione. (Beb)