Milano: De Pasquale (FI), abbassamento soglia Irpef solo pubblicità ingannevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È solo pubblicità ingannevole". Così il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, bolla l'abbassamento della soglia per l'esenzione dall'addizionale Irpef annunciato questa mattina dalla giunta. "Sala promise di togliere l'addizionale a chi era sotto i 28mila euro. Quindi dopo 5 anni di governo almeno 50mila milanesi (redditi tra 23 e 28.000 euro) sono stati presi in giro", ricorda De Pasquale. "La sinistra si vergogni: non valuta il costo della vita e considera ricco e meritevole di addizionale chi guadagna 24.000 euro lordi annui. Al netto di questi microtagli le tasse comunali sono aumentate con Sala e Pisapia del 120 per cento rispetto alla Moratti", conclude l'azzurro in una nota. (Rem)