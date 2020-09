Libia: telefonata Borrell con ministro Esteri Marocco, sostegno iniziativa Rabat per dialogo parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto oggi una telefonata con il ministro degli Affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero, Nasser Bourita, in cui ha accolto con favore e incoraggiato l'iniziativa marocchina per trovare una soluzione politica alla crisi libica. Nella telefonata, Borrell e Bourita hanno discusso di temi di interesse comune relativi alla stabilità regionale nella regione del Maghreb, in particolare degli ultimi sviluppi della crisi libica, e alcuni aspetti del partenariato Ue-Marocco. In una nota del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) si sottolinea che, in questo contesto, è emersa un'ampia convergenza di vedute tra le due parti sulle prospettive aperte dal dialogo interlibico recentemente ospitato dal Marocco a Bouznika. L'Alto rappresentante ha accolto con favore e incoraggiato questa iniziativa marocchina come un tempestivo contributo agli sforzi delle Nazioni Unite per trovare una soluzione politica alla crisi libica che garantisca la coesione, l'integrità territoriale e la sovranità del paese. "La stabilità e la pace in Libia sono essenziali per la stabilità e la prosperità del Maghreb nel suo complesso e sono una priorità europea", si legge nella nota. "L'Alto rappresentante e il ministro degli Affari esteri hanno convenuto di proseguire il dialogo e i rispettivi sforzi a tal fine in uno spirito di stretta consultazione per intensificare la dinamica politica in corso tra i partiti libici.(Beb)