I fatti del giorno - Roma (3)

- Roma: Raggi, conferma condanna per Casamonica su raid Roxy bar è vittoria cittadini - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, commenta la conferma da parte della Cassazione della condanna per Antonio Casamonica per il raid al Roxy bar di Anagnina. "Una vittoria di tutti i cittadini e di chi, come Roxana Roman, con coraggio denuncia violenze e prepotenze della criminalità - scrive Raggi in un tweet -. Noi non abbassiamo la sguardo. Andiamo avanti a testa alta". (segue) (Rer)