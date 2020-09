I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Latina: minacciano creditore puntandogli pistola alla testa, arrestati fratelli Di Silvio - Ferdinando Di Silvio, 23 anni di Latina è stato arrestato questa mattina dalla Squadra Mobile su disposizione del Gip del tribunale Pontino per estorsione in concorso dcon il fratello Antoniogià arrestato in flagranza dello stesso reato. L'indagine che ha portato all'arresto del giovane, conosciuto il città come "Prosciutto" è scattata il 27 agosto quando venne arrestato Antonio, noto in città con il nome di "patatino" dopo aver consumato una rapina ed un tentativo di estorsione nei confronti di un uomo che aveva accumulato un presunto debito di 2.500 euro. In quella circostanza, “patatino” si era presentato presso l’abitazione del presunto debitore trovando solo il fratello che ha minacciato puntandogli la pistola alla testa intimandogli di saldare il debito del fratello. Dalle indagini è emerso che in quell'occasione era presente anche Ferdinando Di Silvio che aveva preso parte attiva al tentativo di estorsione, usando personalmente violenza sulla vittima, colpendolo al volto e causandogli lesioni non denunciate per timore di ritorsioni. Per tali fatti è stata oggi eseguita l’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti di Di Silvio Ferdinando detto “prosciutto” che è stato ristretto presso la casa circondariale di Latina. Secondo la questura di Latina Ferdinando e Antonio Di Silvio sono figli di Giuseppe Di Silvio detto “romolo” attualmente ristretto in carcere in espiazione di una lunga pena detentiva poiché condannato con sentenza definitiva per l’omicidio avvenuto nell’anno 2010 di Fabio Buonamico. (Rer)