I fatti del giorno - Italia

- Ue: Gentiloni, per Italia importante sarebbe riduzione tempi giustizia civile - Nel Next Generation Eu ci sono priorità orizzontali e obiettivi già indicati dalle raccomandazioni della Commissione europea. Per l'Italia sarebbe molto importante un intervento per la riduzione dei tempi della giustizia civile. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a Città impresa 2020 intervistato dal giornalista del "Corriere della Sera", Dario Di Vico. "Ci sono due ordini di priorità. I primi sono le priorità orizzontali", ha detto citando la transizione ambientale. "La Commissione europea indicherà una soglia di risorse superiore probabilmente al 35 per cento, probabilmente sarà del 37 per cento, che devono contribuire alla transizione ambientale", ha aggiunto. Poi, l'innovazione digitale, "sia per le imprese e un po' nella pubblica amministrazione". In terzo luogo, "la resilienza, che tradotto vuol dire la dimensione più legata agli aspetti sociali" come educazione e sanità. "A queste tre grandi priorità orizzontale si aggiungono gli obiettivi che la Commissione europea ha indicato nelle raccomandazioni ai vari paesi. Ad esempio per l'Italia, una riforma molto importante sarebbe un intervento di riduzione dei tempi della giustizia civile. Che incrocia alcune delle priorità orizzontali della Commissione europea, la digitalizzazione, ma contemporaneamente richiede misure legislative, regolamentari e accordi", ha spiegato Gentiloni. (segue) (Rin)