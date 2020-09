I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Fico, su riapertura serve far squadra tutti insieme - Il presidente della Camera, Roberto Fico, ritiene che sulla riapertura della scuola "dobbiamo far squadra, tutti insieme. Ripartire non sarà semplice, ci saranno delle difficoltà, già lo sappiamo". In un'intervista a "L'Arena", il quotidiano di Verona, la terza carica dello Stato ha spiegato: "Proprio per questo è importante che tutti, a partire dalla politica agli insegnanti, passando per gli studenti e le loro famiglie, lavorino assieme per affrontare i problemi e risolverli con spirito costruttivo". (segue) (Rin)