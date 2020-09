I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Decaro, Consiglio dei ministri autorizza deroga spesa per assunzioni a tempo determinato -Il governo ha ha concesso una deroga per l'assunzione a tempo determinato nelle scuole. Lo dichiara Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci. "L'avevamo detto da tempo: importantissimo fissare le norme ed eseguire gli interventi per rendere sicuro il rientro a scuola dei ragazzi, priorità assoluta, come l'ha definita il governo. Ma se avessimo provveduto a garantire distanza su scuolabus e in classe ma poi non avessimo fatto trovare a bambini e ragazzi gli insegnanti e tutto il personale che fa funzionare la scuola, sarebbe stata una beffa", afferma. La norma, fortemente voluta dall'Anci, assicura la possibilità di assumere a tempo determinato personale educativo e ausiliario in deroga a un a tetto di spesa anacronistico e soprattutto inadeguato a rispondere all'emergenza sanitaria che vede pressoché raddoppiati i numeri di educatrici di asili nido e maestre delle scuole materne. Il tetto, prima di questa deroga, risaliva infatti al 2010 e faceva rientrare anche il personale scolastico nella spesa per le assunzioni a tempo determinato, che non poteva essere superiore a quella sostenuta nel 2009. (segue) (Rin)