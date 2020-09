© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Pechino impone restrizioni alle attività dei diplomatici statunitensi - La Cina ha deciso di imporre “reciproche restrizioni” alle attività di tutti i diplomatici statunitensi sul proprio territorio. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri di Pechino, precisando di aver assunto tale iniziativa in risposta alle limitazioni alle attività del personale dell’ambasciata della Repubblica popolare cinese a Washington. Le autorità cinesi non hanno fornito ulteriori dettagli sulle restrizioni, che saranno applicate a tutto il personale dell’ambasciata e dei consolati Usa in territorio cinese e al consolato generale a Hong Kong. “Per invitare gli Stati Uniti a ritirare le proprie decisioni sbagliate il prima possibile, la parte cinese ha recentemente inviato una nota diplomatica che annuncia restrizioni reciproche sull’ambasciata e sui consolati Usa, incluso quello a Hong Kong”, si legge nel comunicato. Nei giorni scorsi il governo cinese aveva già più volte minacciato una risposta alle restrizioni imposte da Washington ai diplomatici della Repubblica popolare, che dovranno chiedere un apposito permesso per visitare università o per incontrare funzionari statunitensi. Tali misure erano state annunciate la scorsa settimana dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, il quale aveva collegato tale iniziativa ai costanti controlli di cui sono oggetto i diplomatici statunitensi in Cina, e avevano sollevato forti proteste a Pechino. Gli ultimi provvedimenti segnalano un’ulteriore escalation dei rapporti tra le due potenze, che secondo funzionari di entrambi i Paesi s’inquadrano ormai in una “nuova Guerra fredda”. (segue) (Res)