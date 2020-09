© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: TikTok, Pechino accusa Washington di abusare del concetto di sicurezza nazionale - La Cina si oppone all'abuso da parte degli Stati Uniti del concetto di sicurezza nazionale e alla soppressione irragionevole di società in altri paesi. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian nel consueto appuntamento con la stampa a Pechino. Il governo Usa ha fatto sapere che non estenderà la scadenza del 15 settembre concessa a ByteDance per vendere le operazioni statunitensi di TikTok, malgrado le recenti richieste della software house di un incontro urgente con l'amministrazione del presidente Donald Trump. "Il tentativo degli Stati Uniti di utilizzare il bullismo economico e le tattiche di manipolazione politica contro le società non statunitensi non solo viola i principi di mercato e le regole internazionali, ma è anche la negazione del principio di concorrenza leale", ha aggiunto Zhao. Il portavoce ha rimarcato che Washington dovrebbe smettere di sopprimere in modo irragionevole le aziende di altri paesi, comprese le società cinesi. "La Cina si riserva il diritto di adottare le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi delle società cinesi", ha aggiunto. (segue) (Res)