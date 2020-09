© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: Partito costituzionale democratico il nome scelto dalla nuova forza di opposizione - La nuova forza di opposizione giapponese ha scelto il nome di Partito costituzionale democratico del Giappone (Cdp), uno dei due fondatori insieme al Partito democratico per il popolo (Dpp). Il Cdp è il partito più grande tra i due e quello che ha espresso il leader, Yukio Edano. La sua mozione per il mantenimento del nome è passata con 94 voti, meno dei 107 con i quali ha vinto la battaglia della leadership contro Kenta Izumi, responsabile politico del Dpp, nell’elezione che si è svolta ieri, alla quale hanno partecipato 149 membri della Dieta, il parlamento. La fusione sarà ufficializzata il 15 settembre. Si tratta della più ampia compagine di minoranza, benché molto distante dal Partito liberaldemocratico (Ldp) al governo, che conta 450 parlamentari. Secondo un sondaggio sulle intenzioni di voto degli elettori effettuato questa settimana dall’agenzia di stampa “Kyodo”, relativamente alla quota proporzionale, il 48,1 per cento degli intervistati voterebbe l’Ldp alle prossime elezioni della Camera dei rappresentanti, la camera bassa, mentre il 15,7 per cento sceglierebbe il nuovo partito di opposizione. (segue) (Res)