I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Americhe: elezioni Banca interamericana per lo Sviluppo, Argentina ritira candidatura - Il governo dell'Argentina ha annunciato che si asterrà nella votazione che si terrà domani per l'elezione del nuovo presidente della Banca interamericana per lo sviluppo (Bis) rinunciando di fatto a competere con il suo candidato. Lo ha fatto attraverso un comunicato rilasciato nella notte di ieri (ora locale) nel quale si ribadisce l'opposizione alla candidatura dello statunitense Mauricio Claver Carone, favorito assoluto nella corsa alla poltrona del Bis. L'Argentina, si legge nella nota, ritiene "sconveniente" la candidatura di Carone voluta dallo stesso presidente Donald Trump, affermando che gli Stati Uniti vogliono in questo modo fare della principale istituzione multilaterale per il finanziamento dei paesi della regione, "uno strumento di interventismo diplomatico". Buenos Aires ha invitato quindi gli altri paesi ad astenersi ritenendo inoltre illegittimo il sistema di votazione per teleconferenza che verrà adottato per l'elezione nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. (segue) (Res)