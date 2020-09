I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: Hrw accusa governo Anez di usare la giustizia "come arma" contro Morales - Il governo ad interim della Bolivia sta abusando del sistema giudiziario per perseguire alleati e sostenitori dell'ex presidente Evo Morales. Questa la principale accusa contenuta in un esteso e dettagliato rapporto di 47 pagine diffuso oggi dall'organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw) intitolato "La Giustizia come arma: persecuzione politica in Bolivia". Nel documento vengono illustrati quelli che Hrw definisce come "casi di accuse prive di fondamento o sproporzionate, violazioni del giusto processo, della libertà di espressione e l'uso eccessivo e arbitrario della detenzione preventiva". "I pubblici ministeri possono e devono indagare se dispongono di informazioni credibili, ha detto José Miguel Vivanco, direttore Americhe dell'Ong in una conferenza stampa virtuale per la presentazione del rapporto. "Ma è fondamentale che i funzionari della giustizia operino in modo indipendente e rispettino i diritti fondamentali, non per servire come strumento utile a perseguitare gli oppositori politici di qualunque amministrazione sia al potere". (segue) (Res)