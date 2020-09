I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Corte suprema, par condicio per candidati afrodiscendenti sin da elezioni novembre - Il giudice della Corte suprema del Brasile, Ricardo Lewandowski ha disposto che i fondi per il finanziamento delle campagne elettorali e gli spazi nelle tribune elettorali su radio e tv siano distribuiti proporzionalmente tra candidati bianchi e afrodiscendenti già a partire dalle prossime elezioni municipali in agenda il prossimo novembre. La legge che regola le identiche condizioni di accesso per tutti i candidati era stata approvata lo scorso agosto dal Tribunale superiore elettorale (Tse) disponendo che la regola si applicasse a partire dalle elezioni presidenziali del 2022. Per il Tse andava tutelato il principio "di anteriorità" che impedisce l'applicazione di modifiche nel processo elettorale a meno di un anno dal voto stesso. La decisione di Lewandowski ha invece accolto la richiesta avanzata dal Partito socialismo e libertà (Psol) che aveva chiesto una deroga del principio e l'immediata applicabilità della legge. (segue) (Res)