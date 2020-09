I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: sequestro ex vice presidente, chiesto aiuto di Brasile e Colombia contro guerriglia Epp - Personale delle forze di sicurezza del Brasile e della Colombia si unirà alle forze speciali del Paraguay nelle operazioni di ricerca e di riscatto dell'ex vicepresidente Oscar Denis Sanchez, sequestrato nella giornata di mercoledì da una cellula della guerriglia Ejercito del pueblo paraguayo (Epp) nella regione di Amamabay. Lo ha confermato il ministro degli Interni del paese guaranì, Euclides Acevedo, in dichiarazioni rilasciate alla stampa. "L'aereo presidenziale è in volo per Bogotà per portare qui esperti della polizia colombiana", ha dichiarato Acevedo, che ha quindi reso noto che lo stesso presidente Mario Abdo Benitez ha ricevuto un'offerta di aiuto anche dal suo pari brasiliano, Jair Bolsonaro, nel corso di un colloquio telefonico tenuto ieri. Secondo Acevedo, Bolsonaro si è detto disposto a "cooperare" nelle ricerche affermando che si tratta di una "lotta regionale". Il ministro paraguaiano ha precisato quindi la cooperazione internazionale in questa operazione sarà sempre "sotto il comando delle Forze di azione congiunta (Ftc) del Paraguay". (segue) (Res)