I fatti del giorno - America Latina (5)

- Colombia: voli internazionali riprenderanno gradualmente dal 21 settembre - Il ministro dei Trasporti della Colombia ha confermato che il governo ha autorizzato voli pilota internazionali a partire dal 21 settembre, dopo lo stop imposto dalla pandemia del nuovo coronavirus. La città di Cartagena partirà in anticipo, il 19 settembre, con due voli internazionali diretti a Miami. Secondo il ministero dei Trasporti i primi voli verranno operati dalle compagnie Spirit e Viva Air. Nei giorni scorsi il ministero della Salute aveva dato il suo consenso alla riapertura dei voli internazionali, senza tuttavia indicare una data. “Non persistono le condizioni per mantenere chiusi i voli internazionali da e verso le maggiori città del paese”, faceva sapere il ministero. La richiesta di riaprire il paese ai voli internazionali era stata inoltrata lo scorso 19 agosto dall’Aeronautica civile, che sottolineava come 21 dei 26 paesi che hanno collegamenti aerei diretti con la Colombia hanno un livello di contagi inferiore. A partire dal 1 settembre sono ripresi anche i primi voli nazionali. (Res)