Spagna: ministro per Consumi Garzon, approvare bilancio su base accordo Psoe e Unidas Podemos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio generale dello Stato spagnolo deve essere fatto con un accordo di base tra il Partito socialista operaio (Psoe) ed Unidas Podemos, ma non essendoci una maggioranza assoluta "è necessario parlare con tutti senza scartare nessuno" considerando "il momento eccezionale" per il paese. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Economista", Alberto Garzon, ministro per i Consumi ed uno degli esponenti di punta di Unidas Podemos, rispondendo alla domanda su cosa pensi del probabile sostegno del partito di opposizione Ciudadanos, di ispirazione conservatrice. Garzon ha spiegato che sta lavorando per garantire che il bilancio sia "coerente con la posizione politica" di Unidas Podemos che prevede un "contributo patriottico" alle grandi fortune e alle grandi aziende dove le persone più ricche contribuiscano maggiormente. Tali aumenti fiscali, sarebbero d'altronde parte, ha sottolineato il ministro, dell'accordo di coalizione con il Psoe. (segue) (Spm)