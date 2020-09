Spagna: ministro per Consumi Garzon, approvare bilancio su base accordo Psoe e Unidas Podemos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'abrogazione della riforma del lavoro, Garzon ha affermato che saranno riformati "gli aspetti più dannosi che hanno permesso di "aumentare lo sfruttamento e di ridurre i salari" e ciò deve essere "imminente" e deve andare di pari passo "con il rilancio modello di produzione" spagnolo. Secondo il ministro, l'attuale legge che regola il lavoro, approvata dal Partito popolare (Pp) nel 2012, "ha funzionato molto bene perché il suo obiettivo non era quello di creare posti di lavoro, ma di renderli più precari". In merito alla probabile fusione tra Bankia e Caixabank, Garzon ha spiegato che per quanto riguarda Bankia sarà necessario "preservare la partecipazione pubblica dello Stato" aggiungendo che "la difesa delle banche pubbliche e della partecipazione pubblica al sistema finanziario è qualcosa a cui non rinunceremo". In merito alle relazioni tra Psoe e Unidas Podemos, il ministro per i Consumi ha sottolineato che "non ci sono governi monocolore" e pertanto bisogna "normale le discrepanze" all'interno dell'esecutivo. (Spm)