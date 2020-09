Roma: M5s, bene conferma condanna Casamonica, avanti con Raggi su legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma da parte della corte di Cassazione della condanna a sei anni di reclusione per Antonio Casamonica dopo il raid al Roxy bar di Anagnina "è un segnale importantissimo per la città di Roma". Così in una nota i parlamentari romani del Movimento 5 stelle. "Si chiude secondo giustizia una vicenda emblematica dei soprusi, dell'arroganza e della prepotenza della criminalità in questa città - prosegue la nota -. Insieme a Virginia Raggi e alla sua squadra continuiamo il grandissimo lavoro per la legalità a Roma a fianco di tutti quei cittadini, come Roxana Roman, che non piegano la testa e hanno il coraggio della denuncia. La legalità e la lotta alla criminalità - conclude la nota - rappresentano uno dei pilastri della nostra azione per Roma". (Com)