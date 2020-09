Israele: cerimonia accordo con Emirati, Netanyahu rinuncia a recarsi negli Usa con aereo privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha rinunciato a utilizzare un aereo privato per raggiungere Washington, dove avrà luogo la cerimonia per la firma dello storico accordo di normalizzazione dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, a seguito di critiche da parte dei media. Lo riporta il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Il premier Netanyahu si unirà quindi alla delegazione ufficiale israeliana, in partenza da Tel Aviv la sera di domenica 13 settembre, per ritornare nel pomeriggio di martedì 15 settembre. “Allo scopo di non permettere ai media di distogliere l’attenzione del pubblico dallo storico accordo di pace con gli Emirati, e potenzialmente con altri paesi arabi”, afferma un comunicato dell’ufficio di Netanyahu, “il primo ministro volerà con la delegazione su un aereo più spazioso, con severe misure di distanziamento per garantirne la salute”. La decisione dell’ufficio del primo ministro di organizzare la trasferta degli Usa su un volo privato aveva suscitato la reazione di tre importanti emittenti israeliane, che avevano deciso di non inviare reporter negli Stati Uniti e di assegnare la copertura della cerimonia ai loro corrispondenti sul posto. La decisione iniziale, presa per proteggere il primo ministro dal coronavirus, era stata difesa dal Likud, il partito di Netanyahu, in un comunicato diffuso ieri. Intanto, fonti ufficiali citate dai media israeliani riferiscono che martedì a Washington sarà presente anche il principe ereditario del Bahrein, Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa. L'annuncio di un accordo tra Bahrein e Israele dovrebbe essere annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nelle prossime ore. (Res)