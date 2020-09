Lazio: Ciacciarelli (Lega), finalmente presa in considerazione proposta su fondo perduto per turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice di apprendere che finalmente la Giunta Zingaretti abbia preso in considerazione la mia proposta 'Restart Lazio', contributi a fondo perduto per gli operatori del turismo". Così, in una nota, il presidente della V Commissione Turismo, Spettacolo, Cultura e Sport del Consiglio Regionale del Lazio. "È la testimonianza - aggiunge - che le nostre proposte sono sempre costruttive e non strumentali; un risultato positivo per imprese e settore turistico. Il Coronavirus è stato ed è, tuttora, infatti, una catastrofe per moltissime aziende del Lazio, le quali, senza alcun introito, da tempo sono state costrette a far fronte a diverse spese. La Regione in questa fase così delicata non poteva restare a guardare, e doveva farsi carico del problema proponendo un premio di contributi a fondo perduto". (segue) (Com)