I fatti del giorno - Milano

- - Scuola: alla Console Marcello di Milano arrivati primi moduli prefabricati, ospiteranno 6 classi e 150 studentiOggi sono arrivati alla scuola primaria "Console Marcello" di via Pizzigoni, a Milano, i primi moduli in legno da 6 classi per 150 bambini che serviranno ad aiutare la scuola a rispettare le distanze di sicurezza e le misure anti covid durante i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture. Dove i lavori non sono stati ultimati (una decina di scuole) arriveranno infatti i moduli per la realizzazione di strutture provvisorie. La consegna dei primi 14 moduli è prevista per il 14 settembre nelle scuole di via Console Marcello, via Rasori, via Gallarate e via Cilea. Seguiranno gli istituti di via Narcisi e via Gattamelata per un totale di 12 moduli e le scuole di via Quarenghi, Martinetti e Castellino da Castello per un totale di 13 moduli. Le consegne si concluderanno il 4 ottobre con gli ultimi 6 moduli nelle scuole di via Forze Armate e via Crimea. Questa mattina sono iniziati i lavori e, a metà di settimana prossima, i ragazzi potranno accedere. È il primo dei 50 moduli acquistati da Comune di Milano per essere installati nei cortili delle scuole che non hanno spazi adeguati: 46 sono stati già assegnati e altri 4 verranno utilizzati in caso di necessità. (segue) (Rem)