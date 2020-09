I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - 11 settembre: Città metropolitana di Milano ricorda le vittime della strageE' stata celebrata questa mattina, presso la Città metropolitana di Milano, la cerimonia di commemorazione delle vittime della strage delle Torri Gemellle del 2001 in largo 11 settembre alla presenza del viceconsole USA Brian Corteville e della consigliera di Città metropolitana Michela Palestra. “A 19 anni di distanza dal tragico attentato terroristico che colpì tutto il mondo, non soltanto gli USA, abbiamo come Città metropolitana organizzato un momento di ricordo per le vittime” ha spiegato la consigliera Palestra. “Si rinnova il profondo legame tra Italia e Stati Uniti, con l'importanza di ricordare che gli attacchi terroristici, quali che siano le democrazie, siano contrastati fortemente dalle istituzioni, che devono promuovere rapporti di solidarietà, amicizia, per difendere e fare da argine ai totalitarismi. E' stato un momento partecipato nonostante il periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia di Covid, che ha unito anche per le presenze militari, civili e in rappresentanza di altri Paesi. Ancora una volta il mondo si è raccolto attorno ai valori di democrazia e libertà” ha concluso Palestra. (segue) (Rem)