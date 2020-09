I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Berlusconi: Zangrillo, quadro clinico generale confortante“Oggi, venerdì 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue ed è caratterizzata da un quadro clinico generale confortante”. È quanto dichiarato dal Professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’Irccs Ospedale San Raffaele, in merito alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato per una polmonite bilaterale, tipica dei casi Covid-19. (segue) (Rem)