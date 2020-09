I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fondi Lega: caso Lfc, indagato per peculato anche imprenditore edile legato a commercialistiFrancesco Barachetti, titolare della società Barachetti Service che si occupa di impiantistica elettrica e idraulica, lattonerie, cartongessi e ristrutturazioni edili, risulta essere indagato per il reato di peculato nell'inchiesta della Procura di Milano sulla presunta compravendita gonfiata di un capannone a Cormano (Mi) acquistato con fondi regionali per 800 mila euro dalla Lombardia film commission. Barachetti "è personaggio molto legato a Di Rubba e Manzoni, e più in generale, al mondo della Lega", avevano scritto i pm in uno degli atti dell'indagini. Alla Barachetti Service, incaricata dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile - secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza sulle risorse finanziare che sarebbero state "drenate" dalla Fondazione - sarebbero andati 201 mila e 556 euro più altri 71 mila e 600 euro. Da quanto si è saputo, ieri sono state eseguite delle perquisizioni negli uffici della società. (segue) (Rem)