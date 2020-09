I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: in Lombardia 257 nuovi positivi e calano i ricoveri, 4 mortiSu 17.986 tamponi effettuati in Lombardia oggi si registrano 257 nuovi casi positivi, ma calano i ricoveri (-3 in terapia intensiva, per un totale di 27 posti occupati, e – 10 nei reparti covid per un totale di 26 persone ricoverate). Mentre sono 4 i decessi. È quanto emerge dal quotidiano comunicato diffuso oggi dalla Regione nel quale si evidenzia che sono aumentati di 114 unità i guariti/dimessi. (Rem)