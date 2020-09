Migranti: premier greco Mitsotakis, serve nuova politica ambiziosa dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha bisogno di una nuova politica migratoria e di asilo ambiziosa: lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis dopo aver ricevuto ad Atene il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas. Mitsotakis ha detto che il governo di Atene aspetta di valutare la proposta in materia della Commissione europea nelle prossime settimane. Schinas, che si è recato anche in visita a Lesbo dove ha sorvolato con un elicottero l'area del campo migranti incendiato di Moria, ha dichiarato che l'Ue è pronta a finanziare un nuovo centro per l'accoglienza in Grecia. "Il campo di Moria non esiste più", ha dichiarato Schinas secondo cui tuttavia può servire come "monito" su quello che "dobbiamo cambiare in Europa". "L'Europa non può fallire due volte su una questione così importante", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea. (Gra)